شكرا لقرائتكم خبر عن لبحث خطط ترامب.. اجتماع أوروبي في فرنسا بشأن أوكرانيا غدًا والان نبدء بالتفاصيل



ولم يحدد بارو من سيشارك في المناقشات، التي قال إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيستضيفها، وأكد دبلوماسيون أن الاجتماع سيركز على كيفية مساهمة الأوروبيين في التوصل إلى اتفاق سلام محتمل.

يشار إلى أنه منذ المكالمة الهاتفية بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هناك مخاوف في أوروبا وأوكرانيا من احتمال استبعاد الأوروبيين من أي اتفاق سلام. الحرب الروسية الأوكرانية وهناك مخاوف من أن ترامب لا يريد الأوروبيين على طاولة المفاوضات، لكنه يتوقع منهم تحمل أعباء تنفيذ حل السلام.

وتكتسب المفاوضات من أجل السلام في أوكرانيا زخما كبيرا: ففي الأسبوع المقبل، وردت أنباء أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وممثلين روس بارزين سيجتمعون في

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أيضا أن يتم الإعداد لعقد اجتماع بين ترامب وبوتين في المملكة العربية السعودية. الدمام - شريف احمد - قال وزير خارجية فرنسا جان نويل-بارو في مقابلة مع قناة فرانس انتر الإذاعية إن الزعماء الأوروبيين سيبحثون خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا، في العاصمة الفرنسية، غدا الاثنين.ولم يحدد بارو من سيشارك في المناقشات، التي قال إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيستضيفها، وأكد دبلوماسيون أن الاجتماع سيركز على كيفية مساهمة الأوروبيين في التوصل إلى اتفاق سلام محتمل.يشار إلى أنه منذ المكالمة الهاتفية بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هناك مخاوف في أوروبا وأوكرانيا من احتمال استبعاد الأوروبيين من أي اتفاق سلام.وهناك مخاوف من أن ترامب لا يريد الأوروبيين على طاولة المفاوضات، لكنه يتوقع منهم تحمل أعباء تنفيذ حل السلام.وتكتسب المفاوضات من أجل السلام في أوكرانيا زخما كبيرا: ففي الأسبوع المقبل، وردت أنباء أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وممثلين روس بارزين سيجتمعون في السعودية لبحث إنهاء الحرب الروسية.بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أيضا أن يتم الإعداد لعقد اجتماع بين ترامب وبوتين في المملكة العربية السعودية.