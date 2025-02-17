شكرا لقرائتكم خبر عن قصف روسي يحرم 100 الف شخص من التدفئة في جنوب أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الأوكرانية أن قصفًا روسيًا محطة تدفئة في ميكولايف الواقعة جنوب أوكرانيا أدى إلى حرمان 100 ألف شخص من التدفئة.

وقال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي في منشور على تطبيق إكس: "هذا دليل آخر واضح على أن روسيا تشن حربًا ضد شعبنا وضد الحياة". كارثة إنسانية وذكر رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال في منشور على تطبيق تليجرام، أن الهجوم لذي وقع خلال الليل كان يهدف إلى "ترك السكان دون تدفئة في درجات حرارة شديدة البرودة والتسبب في كارثة إنسانية".

وأضاف أن السلطات المحلية أقامت 67 نقطة تدفئة ليتوجه إليها السكان، وأنهم بدأوا أيضًا في تركيب 3 محطات تدفئة متنقلة في المنشآت الصحية.