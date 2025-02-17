شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولة أممية: ترامب قد يتسبب في وفاة الملايين من مرضى الإيدز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت ويني بيانيما وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز، من أن قرار الرئيس دونالد ترامب بتعليق التمويل الأمريكي في الخارج، قد يؤدي إلى وفاة ملايين إضافيين من مرضى الإيدز.

وتُعد الولايات المتحدة أكبر مزود للمساعدات التنموية الرسمية على مستوى العالم، مع توجيه معظم الأموال عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وجمد ترامب الجزء الأكبر من المساعدات الخارجية الأمريكية لمدة 3 أشهر عند عودته إلى منصبه في يناير، تاركًا العاملين في المجال الإنساني يتخبطون للتعامل مع تداعيات قراره.

أمر مأساوي

وقالت بيانيما لوكالة فرانس برس: "الأمر مأسوي في العديد من البلدان، يجب أن أرفع الصوت حتى يكون من الواضح أن ذلك جزء كبير من تمويل الإغاثة المرتبط بالإيدز، إذا توقف، سيموت ملايين الأشخاص".

وتضمن القرار الأمريكي تعليقا لمدة 90 يوما لكل أنشطة خطة الرئيس الطارئة للإغاثة من الإيدز.



ويدعم هذا البرنامج أكثر من 20 مليون مريض بفيروس نقص المناعة البشرية و270 ألف عامل صحي، وفقًا لتحليل أجرته مؤسسة "أمفار" للأبحاث حول الإيدز.

10 أضعاف الوفيات

وقالت بيانيما نقلا عن تقديرات لبرنامجها "قد نشهد زيادة في الوفيات الإضافية بمقدار 10 أضعاف" إلى 6,3 مليون خلال 5 سنوات، مضيفة: أو قد نشهد زيادة في عدد الإصابات الجديدة بما يصل إلى 8,7 مليون في الفترة نفسها.

كانت الولايات المتحدة أعلنت أن العلاجات المنقذة للحياة ستستثنى من قرار التجميد، رغم أن العاملين في الخطوط الأمامية في إفريقيا يقولون إن المرافق الصحية المعنية أغلقت.

وقالت ويني بيانيما على هامش قمة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إنها ناقشت هذه المسألة مع القادة وحضتهم على التحول من التمويل الأجنبي إلى استخدام الإيرادات المحلية.

لكنها أشارت إلى أن العديد من الدول الإفريقية مثقلة بديون بعضها يصل إلى أكثر من 50% من إيراداتها الإجمالية، ما يعوق قدرتها على سد الفراغ الذي سيتركه وقف التمويل الأمريكي.

وأوضحت أن جزءًا من الحل يكمن في الضغط بقوة من أجل إعادة هيكلة فورية وشاملة للديون.