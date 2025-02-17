شكرا لقرائتكم خبر عن دون تحديد الموعد.. ترامب يقول إنه قد يلتقي بوتين "قريبًا جدًا" والان نبدء بالتفاصيل

فرصة لمحادثات أوسع

بوتين يريد وقف القتال

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يجري قريبًا جدًا، وإن بوتين يريد أن يتوقف القتال في أوكرانيا.وقال ترامب يوم الأحد ردًا على سؤال بشأن موعد لقائه المحتمل مع الرئيس الروسي: "لم يتحدد الموعد، لكنه قد يكون قريبًا جدًا".تأتي تصريحات ترامب في وقت من المقرر أن يقود وزير خارجيته ماركو روبيو فريقًا أمريكيًا رفيع المستوى لإجراء نقاشات مع مسؤولين روس خلال الأيام المقبلة.ولم يتضح إذا كانت أوكرانيا ستشارك في النقاشات، وقال روبيو إنه ليس متأكدًا حتى من هوية الممثلين الذين سترسلهم موسكو.وأوضح روبيو أنهم لم ينتهوا من أي شيء حتى الآن، وأن الهدف هو البحث عن فرصة لمحادثات أوسع تشمل أوكرانيا وتتضمن إنهاء الحرب.وقال ترامب متحدثا عن بوتين أعتقد أنه يريد وقف القتال، وأنهما تحدثا مطولًا وبحزم، في إشارة إلى محادثته الهاتفية مع الرئيس الروسي يوم الأربعاء.وكشف الرئيس الأمريكي عن أن ستيف ويتكوف، أحد مستشاريه الرئيسيين في الشؤون الدولية الذي يُتوقع أن يكون حاضرًا للمشاركة في النقاشات، قد التقى بوتين لمدة 3 ساعات تقريبًا، من دون أن يحدد متى جرى هذا اللقاء.وردًا على سؤال عما إذا كان بوتين ينوي غزو أوكرانيا بكاملها، أجاب ترامب بـ"لا"، مضيفًا بحزم: "هذا هو السؤال الذي طرحته عليه، لأنه لو فعل ذلك، لكان ذلك سيسبب لي مشكلة كبيرة لأننا لا يمكن أن نسمح بحدوث ذلك".وتابع: أعتقد أن بوتين يريد إنهاء الأمر، وأنهما يريدان إنهاء الأمر سريعا، وأن زيلينسكي يريد إنهاء الأمر أيضًا.