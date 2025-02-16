شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية لوزير الإسكان بمتابعة حل أزمة انقطاع المياه فى أسوان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب أحمد رمزي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، وعضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ملف مياه الشرب والصرف الصحي من أبرز الملفات التي تحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، وهذا في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال تفقد وفد من لجنة الإسكان بمجلس النواب، لمحافظة أسوان للوقوف على متابعة محطات مياه الشرب والصرف الصحي: "الزيارة تأتي استجابة لعدد من البيانات العاجلة التي تقدم بها عدد من نواب أسوان بشأن انقطاع مياه الشرب عن مدينة أسوان الثمانية أيام في شهر ديسمبر الماضى، وذلك بسبب انفجار خط طرد جنوب مدينة أسوان، وذلك وفقا لما ورد في البيانات العاجلة.

وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أعلنت عن تخصيص حوالي 500 مليون جنيه لحل المشكلة القائمة بناء على تعليمات وزير الإسكان، بالمحافظة بشكل جذري.

وطالب النائب أحمد رمزي، وزير الإسكان متابعة الموضوع بصفة دورية لضمان حل المشكلة جذريا، وكذلك الشركة القابضة المسئولة عن المحطة، متسائلا، :" هل يعقل أن تكون أسوان أول محافظة في جنوب مصر، وتعاني من انقطاع مياه الشرب؟، لافتا إلى أهمية متابعة الجهود المبذولة بشكل دوري لضمان حل الأزمة في غضون 6 شهور حد أقصى.

وفي ذات الصدد، تسائل النائب أشرف الشبراوي، عضو الوفد، عن أسباب إنشاء المحطة في أرض منخفضة، وهل هذا يعود إلي تخطيط مسبق أو أن هناك أسباب أخرى لتنفيذ المحطة بهذه الكيفية وهذا الشكل على أرض الواقع.

وطالب النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، ضرورة حل المشكلة القائمة بشكل جذري للتيسير على المواطنين وتقديم الخدمة اللازمة في واحد من أهم وأبرز المطالب والملفات اليومية.

وتسائل النائب عبد التواب عبد القادر، عضو اللجنة، عن المواسير التي سيتم استبدالها بدلا من تلك المتسببة في المشكلة، مؤكدا أن هناك مواسير لا تتناسب مع طبيعة التربة وهو ما يستوجب ضرورة مراعاة ذلك الأمر حال اختيار نوع المواسير اللازمة لعملية الاحلال والتجديد.

وطالب النائب عبد النواب عبد القادر، ضرورة الالتزام بمواعيد الصيانة الدورية للمحطات لعدم تكرار الأزمة المتمثلة في انقطاع المياه عن المحافظة.

وفي سياق متصل، طالبت النائبة رقية الهلالي، عضو الوفد، ضرورة متابعة عملية الاحلال والتجديد والالتزام بالمواعيد المحددة، وفقا لما هو مقرر من اعتمادات مالية.

وفي نفس الصدد، طالبت النائبة ميرفت عازر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، سرعة حل المشكلة بشكل فني وتقني يضمن عدم تكرارها في المستقبل، خاصة وأن أسوان اول محافظة في جنوب مصر.

وأشار النائب الطاهر سليم، عضو مجلس النواب، إلى أن المحطة في حاجة ماسة لسرعة عمل إحلال وتجديد ومتابعة عملية الاحلال وفقا للجدول الزمني المعلن وهو من 4 إلى 6 شهور ووفقا لما هو متاح من اعتمادات مالية.

ويضم وفد لجنة الإسكان، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة، النواب: أحمد رمزي، أشرف الشبراوي، رقية الهلالي، عبد التواب عبد القادر، ميرفت عازر، الطاهر عبد الحميد، محمد ثابت، أحمد عطية، ومن أمانة اللجنة الدكتور أحمد عبد الهادي، أمين اللجنة، عمرو طارق، وهاني حجاج، وعمرو طلبة، ممثل وزارة الإسكان.

وفد لجنة الاسكان يجرى جولة لمتابعة محطات مياه الشرب والصرف الصحى فى اسوان

جانب من جولة وفد لجنة الاسكان

وفد لجنة الاسكان يطالب بحل ازمة انقطاع المياه فى اسوان