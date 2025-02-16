شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: وعي المصريين أقوى سلاح في مواجهة الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب رضا الشافعي، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الموقف المصري الثابت في دعم القضية الفلسطينية ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مشددًا على أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تظل الحصن المنيع الذي يحمي حقوق الشعب الفلسطيني ويحافظ على استقرار المنطقة.

وأشاد الشافعي، في بيان له، بالجهود المصرية الدبلوماسية والإنسانية في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر لم تتوانَ عن تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي غزة عبر معبر رفح، الذي يعد شريان حياة للفلسطينيين في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها.

ووجه النائب انتقادات حادة للشائعات والمحاولات الإعلامية التي تسعى إلى تشويه صورة مصر وموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه الشائعات تهدف إلى زعزعة الثقة في الدور المصري الرائد، مشددًا على أن مصر لن تخضع لأي ابتزاز إعلامي أو سياسي.

وأضاف أن الشعب المصري يقف خلف قيادته في رفض أي محاولات لفرض حلول غير عادلة على الفلسطينيين، ووعي الشعب المصري أقوى سلاح في مواجهة الشائعات التي يروجها الإخوان وغيرهم ممن يستهدفون الدولة المصرية.

وأكد الشافعي أن مصر لن تسمح بأي محاولات لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء أو أي منطقة أخرى، معتبرًا أن ذلك يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري، حيث تدرك القاهرة أن التهجير سيؤدي إلى تغيير ديموغرافي خطير في المنطقة، مما قد يفتح الباب أمام صراعات طويلة الأمد تهدد استقرار الشرق الأوسط بأكمله.

وشدد النائب على أهمية توحيد الصف العربي لمواجهة المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الموقف المصري يحظى بدعم واسع من الشعوب العربية، مما يعزز التضامن العربي في مواجهة التحديات المشتركة.

ودعا الشافعي الدول العربية إلى التحرك بشكل جماعي لضمان عدم تمرير أي مخططات تهدد حقوق الفلسطينيين أو استقرار المنطقة.