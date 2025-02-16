شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل: الإخوان تنفذ حملة شائعات ممنهجة لخدمة أجندات معادية لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، أن جماعة الإخوان تُنفذ حملات شائعات ممنهجة لخدمة أجندات خارجية تهدف إلى زعزعة استقرار مصر وتشويه جهود الدولة في التنمية.

وأوضح مطر أن "هذه الحملات ليست وليدة الصدفة، بل تُدار من خلايا إرهابية تعمل لصامل قوى خارجية تسعى لإفشال النموذج المصري الناجح"، مشيراً إلى أن الإخوان يستغلون الأزمات الإقليمية والدولية لبث الفرقة بين المصريين خاصةً في ظل الإنجازات الاقتصادية والسياسية التي تحققها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال مطر :"الشعب المصري واعٍ ولا ينخدع بأكاذيب الإخوان، التي تُروج لأجندات مشبوهة تهدف إلى تقويض الأمن القومي، مؤكدا أن هذه الجماعة الإرهابية تعيد إنتاج سيناريوهات الفتنة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مستخدمةً أدوات قذرة لتحقيق أهداف أسيادها في الخارج" .

- أشار مطر إلى أن تصريحات قادة الإخوان الأخيرة، والتي تحاول تشويه موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية، تؤكد تورطهم في خدمة مشاريع إقليمية تتعارض مع المصالح العربية، لافتا إلي أن زيادة الشائعات تزامنت مع إعلان مؤسسات دولية عن تحسن التصنيف الائتماني لمصر، ما يكشف محاولات يائسة لإضعاف الثقة في الاقتصاد المصري.

دعا مطر كافة القوى الوطنية والإعلاميين إلى تكثيف الجهود لمواجهة هذه الحملات، مؤكداً أن حزبه أطلق برنامجاً توعوياً بالتعاون مع تحالف الأحزاب المصرية لتدريب الشباب على كشف الشائعات والرد عليها بوعي.



اختتم التصريح بتأكيده على أن "مصر ستظل صامدة أمام كل محاولات الاختراق، وأن الشعب المصري قادر على حماية وطنه بوعيه ووحدة صفّه"، مُطالباً المجتمع الدولي بكشف الدور التخريبي للجماعة الإرهابية وداعميها".