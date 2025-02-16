بري : رفضنا مطلب إسرائيل البقاء في خمس نقاط بعد 18 فبراير

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن رئيس البرلمان اللبناني، نبيه برّي، الخميس 13 فبراير 2025، أنه تبلغ من الأميركيين أن اسرائيل تعتزم البقاء في خمس نقاط في الجنوب، بعد انتهاء مهلة 18 شباط/ فبراير لانسحاب جيش الاحتلال، وقال إنه أبلغهم رفض لبنان "المطلق" لذلك.

وقال برّي لصحافيين، وفق بيان أصدره مكتبه الإعلامي، "الأميركيون أبلغوني أن الاحتلال الإسرائيلي، سينسحب في 18 شباط (فبراير) من القرى التي لا يزال يحتلّها، ولكنه سيبقى في خمس نقاط".

وتابع "أبلغتهم باسمي وباسم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، رفضنا المطلق لذلك".

وأضاف "رفضت الحديث عن أي مهلة لتمديد فترة الانسحاب، ومسؤولية الأميركيين أن يفرضوا الانسحاب، وإلّا يكونوا قد تسببوا بأكبر نكسة للحكومة".

وجاءت تصريحات برّي، بعد استقباله الرئيس المشارك لآلية تنفيذ ومراقبة وقف إطلاق النار، الجنرال الأميركي غاسبر جيفرز والسفيرة الأميركية لدى بيروت، ليزا جونسون.

وكان الرئيس اللبناني، جوزيف عون، قد أكد في وقت سابق، الخميس، أن لبنان "يتابع الاتصالات لإلزام إسرائيل بالانسحاب" ضمن المهلة، و"يتواصل مع الدول المؤثرة ولاسيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، للوصول إلى الحل المناسب".

ويسري منذ منذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، أعقب مواجهة مفتوحة بينهما، وتم التوصل إليه بوساطة أميركية ورعاية فرنسية.

ونصّ الاتفاق على مهلة ستين يوما لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، في مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة ("يونيفيل") انتشارهما، على أن ينسحب حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني، ويفكك أي بنى عسكرية متبقية له فيها.

وكان أمام إسرائيل حتى 26 كانون الثاني/ يناير لتسحب قواتها من جنوب لبنان، لكنها أكدت أنها ستبقيها لفترة إضافية، عادّة أن لبنان لم ينفذ الاتفاق "بشكل كامل".

وأكد لبنان أن إسرائيل تعمد إلى المماطلة في تنفيذ الاتفاق، وأعلن في 27 كانون الثاني/ يناير الموافقة على تمديد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حتى 18 شباط/ فبراير، بعد وساطة أميركية.

المصدر : وكالات