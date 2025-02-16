شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم النواب: الدولة تولي اهتماما كبيرا بتنمية الصعيد في عهد الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تولي اهتماما خاصا بالصعيد من خلال التنمية التي نشهدها اليوم في محافظات الصعيد، وتابع قائلا: والدليل أن هناك اليوم ثلاث لجان نوعية من مجلس النواب، تزور محافظة أسوان للوقوف علي المشكلات والمعوقات ودراستها وإيجاد حلول لها.

وأشار رئيس اللجنة ،خلال لقاء وفد اللجنة بعمد ومشايخ وعائلات بنبان بمحافظة أسوان، إلى أن اللجنة زارت اليوم عددا كبيرا من المدارس للوقوف على العملية الدراسية والعمل على حل أي مشكلات تواجهها.

وأوضح رئيس لجنة التعليم بالنواب، أن اللجنة تعد تقريرها بكل الملاحظات والمشكلات وحلولها، وحول إنشاء مدرسة في قرية المنصورية بأسوان أكد أن هناك 7 قراريط تم التبرع بها فإنه سيتم تقديم مذكرة لرئيس هيئة الأبنية التعليمية لاتخاذ ما يلزم تجاهها لحاجة القرية للمدرسة.

ويضم وفد اللجنة النواب: منى عبد العاطي، صبورة السيد، زكريا حسان، ليلي أبو إسماعيل، حسام المندوه، أمل عصفور، محمد الحمامي، جيهان البيومي، رشا كليب، سكينة سلامة، ومن نواب أسوان النائب جابر أبو خليل.