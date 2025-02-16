شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شباب النواب: مصر تثبت بموقفها الرافض للتهجير أنها دولة عظيمة والان مع تفاصيل الخبر

عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، لقاءا موسعا بالمدينة الشبابية بأسوان، مع شباب المحافظات الحدودية، المشاركين فى برنامج أهل مصر الذى تنظمه وزارة الشباب لرفع الوعى والانتماء للوطن.

وأكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، خلال كلمته، على هامش الزيارة التفقدية التى تقوم بها اللجنة لمحافظة أسوان أن القيادة السياسية أولت الشباب المصرى اهتمام غير مسبوقا، كما أنها حرصت على تنمية المحافظات الحدودية، واحتضان الشباب المصرى، فى مختلف المحافظات وذلك من خلال العمل على تمكينهم، سواء فى المناصب الحكومية أو السياسية.

وأشار النائب محمود حسين، إلى أنه من حق الشباب والشعب المصرى، أن يفخر بموقف الدولة المصرية، ورئيسها الشجاع الذى أعلن استعداده أن يضحى بحياته، من أجل الدولة المصرية، لافتا إلى أن مصر تثبت بموقفها الرافض لتهجير، ومبادئها أنها دولة عظيمة بشعبها ومؤسساتها الوطنية، ورئيس مصر المخلص الذى التف الشعب حوله، حيث كان الاصطفاف الوطنى حول الرئيس لا يقدر بثمن، لاسيما أن البعض وصف ذلك الاصطفاف بأنه

اسرع اصطفاف وطنى حول رئيس جمهورية، موجها حديثه للشباب : من حقكم أن تفخروا برئيس مصر ومواقفه المشرفة.

من جانبه أكد النائب محمد لبيب، وكيل لجنة الشباب، أن الهدف من ذلك اللقاء هو الاستماع لجميع مشاكل شباب المحافظات الحدودية، والعمل على حلها بالتنسيق مع وزارة الشباب، وهو ما أكد عليه أيضا النائب نشأت فؤاد عباس، امين سر لجنة الشباب مشيرا إلى أن الشباب هو قاطرة التنمية وتحرص اللجنة على الاستماع لهم وذلك للعمل على تقديم كافة الحلول للمشكلات من اجل تنمية وتطوير محافظة أسوان.

فيما أكد النائب محمد زايد، على اهمية أن يستفاد الشباب من تلك الزيارة، خاصة أنها تضم اللجنة البرلمانبة المسؤولة بشكل مباشر عن الشباب والرياضة، كما أوضح النائب أسامة عبدالعاطى، أن اللقاء فرصة لكل الشباب الطامح أن يكون له مجال فى العمل العام خاصة أن اللجنة تضم عدد من النواب أصحاب الخبرات الكبيرة، وهو ما يعد فرصة للشباب الموجود للاستفادة من تلك الخبرات.

من جانبها قالت النائبة نجوى خلف، أن الشباب المصرى يمثل 62٪ من الشعب المصرى، وهو ما يؤكد حرص اللجنة على التواصل معهم نظرا لتأثيرهم الكبير فى المجتمع، لافتة أنها باعتبارها نائبة عن ذوى الهمم، فتضع على رأس اهتماماتها مواجهة كل ما يعرقل حياة الشباب من ذوى الهمم حتى يعيشوا مثل باقى المصريين.

من جهتها قالت النائبة ولاء عبدالفتاح، أن الشباب المصرى يعيش عصره الذهبى، خاصة أن هناك تمكين غير مسبوق للمرأة والشباب على حد سواء، وهو ما نشاهده فى التمكين الحقيقى لهم فى الحكومة والمجالس النيابية، مطالبة الشباب العمل بجد وعدم الاستماع لكل من يريد أن يحبطهم، خاصة فى ظل الاهتمام الغير مسبوق من القيادة السياسية.

فيما أكدت النائبة هادية حسنى، أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مطالبة الشباب بالسعى والاجتهاد، وان لا يكون هناك سقف لطموحاتهم موجهة حديثها للشباب : يوجد الآن عدد كبير من الشباب نواب ومحافظين... اجعلوا طموحاتكم كبيرة.

من جانبه قال الدكتور محمد عساف، مدير المنشآت الشبابية بوزارة الشباب، أن الوزارة تسعى دائما إلى تقديم أفضل الخدمات والبرامج للشباب، ومن إحدى البرامج التي تنفذها الوزارة هو برنامج «أهل مصر» الذى يهدف إلى تعريف الشباب ببلدهم والحفاظ على الهوية المصرية وإثراء معلومات الشباب وغرس روح الانتماء لديهم.. مع العمل على تطوير مهاراتهم والارتقاء بها حيث تحرص الوزارة على دعم وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب المصرى، خاصة بالمحافظات الحدودية.

ويضم وفد اللجنة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة مهندس محمد لبيب وكيل اللجنة والنائب نشأت فؤاد عباس امين سر اللجنة والنائب أسامة عبد العاطى والنائب محمد الحوفى عضو لجنة نائب مجدى الأمير والنائب محمد زايد والنائبة نجوى خلف والنائبة ولاء عبد الفتاح عضو لجنة والنائبة هادية حسنى، والنائب جابر ابو خليل عاطف مرعى أمين لجنة الشباب وحمدى خيرى ومحمد عبد العظيم من أمانة المجلس.