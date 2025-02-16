عبور 25 شاحنة إغاثية سعودية جديدة إلى سوريا

عبرت اليوم 25 شاحنة إغاثية جديدة منفذ نصيب الحدودي بالجمهورية العربية السورية محملّة بمواد غذائية و إيوائية ومستلزمات شتوية، وذلك ضمن الجسر البري الإغاثي السعودي لمساعدة الشعب السوري الشقيق الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للإسهام في تخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوري الشقيق حاليًا.

يذكر أن إجمالي الشاحنات الإغاثية التي عبرت حتى الآن منفذ نصيب الحدودي السوري 199 شاحنة ضمن الجسر البري الإغاثي السعودي، كما وصلت إلى مطار دمشق الدولي حتى الآن 16 طائرة إغاثية ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية.

وتُعد هذه المساعدات امتدادًا للدعم المتواصل المقدم من المملكة إلى الأشقاء في سوريا، وتأكيدًا للدور الذي تضطلع به المملكة في مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن.