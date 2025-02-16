وزير الداخلية والرئيس التونسي يستعرضان التعاون الأمني

استقبل الرئيس التونسي، قيس سعيد، في قصر قرطاج الرئاسي، اليوم، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود، خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، لفخامته، وتمنياتهما لتونس حكومةً وشعبًا دوام الرقي والتقدم والازدهار.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية والتعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين.

كما استقبل الرئيس التونسي وزراء الداخلية العرب المشاركين في أعمال الدورة الـ42 لمجلس وزراء الداخلية العرب، وثمن الرئيس الجهود المستمرة التي يبذلها مجلس وزراء الداخلية العرب لتحقيق التكامل الأمني بين الدول العربية، متمنيًا فخامته، التوفيق لوزراء الداخلية العرب في دورة مجلسهم الـ42، وأن تحقق نتائج اجتماعهم تطلعات قادة الدول العربية وشعوبها.