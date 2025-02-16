SAMI تعرض أحدث ابتكاراتها العسكرية في آيدكس 2025

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، الشريك الوطني الرائد لقطاع الدفاع والأمن، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن مشاركتها في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2025» ضمن الجناح السعودي بتنظيم من الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

وسيقام المعرض خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسيجمع الجناح السعودي أبرز الجهات الحكومية، والشركات السعودية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية.

وستستعرض SAMI خلال مشاركتها في المعرض أحدث منتجاتها في القطاعات المختلفة، حيث تتضمن القدرات الرئيسة للشركة مجموعة من المنتجات المتطورة، إذ سيعرض قطاع الأنظمة الأرضية عربة SAMI التكتيكية الخفيفة الجديدة، التي تتضمن مواصفات حديثة ومطورة، بالإضافة إلى برج رؤية القتالي غير المأهول، وكلاهما مصممان ومصنعان بالكامل في المملكة العربية السعودية.

كما ستقدم SAMI للإلكترونيات المتقدمة ابتكاراتها في أنظمة القيادة والتحكم والاتصالات والسيطرة، بالإضافة إلى أنظمة ومنتجات أخرى، وذلك انطلاقًا من موقعها بوصفها الشريك الوطني الرائد لقطاع الدفاع والأمن في المملكة.

وتعكس مشاركة SAMI في آيدكس 2025 التزامها بدعم تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، المتمثل في توطين 50% من الإنفاق العسكري للمملكة.

كما ستسلط الشركة من خلال مشاركتها الضوء على النمو والتحول الملحوظ في قطاع الدفاع في المملكة، وتعزيز الابتكار، وتمكين الكوادر الوطنية، وترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية على الساحة العالمية.