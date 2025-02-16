ولي العهد والرئيس الفرنسي يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وجرى خلال الاتصال استعراض مجالات التعاون المشترك وسبل تعزيزها، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حول مستجدات الأحداث والمساعي المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار.



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