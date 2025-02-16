أوكرانيا تعلن إحراز تقدم في جبهة القتال

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت أوكرانيا، اليوم الأحد، أنها تمكنت من إحراز تقدم ميداني في جبهة القتال في منطقة دونتسك في شرق البلاد.

وقال الجيش الأوكراني إنه استعاد السيطرة على قرية تعدين بالقرب من مدينة بوكروفسك، وذلك بعد تأكيد الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن الوضع في المنطقة تحسن بالنسبة لقوات كييف.

وقال فيكتور تريغوبوف المتحدث باسم القوات في المنطقة، في تصريحات للتلفزيون الأوكراني، إن "عددا من الهجمات المضادة التي شنتها القوات الأوكرانية حققت بعض النجاح"، مضيفا "يمكننا بالفعل التحدث عن تحرير قرية ييشانه".

كان زيلينسكي قد أعلن، الجمعة، أنّ الوضع العسكري "تحسّن" حول مدينة بوكروفسك الاستراتيجية.

وقال زيلينسكي للصحافيين، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، إنّ "الوضع تحسّن في قطاع بوكروفسك في الأيام الأخيرة. لا تفاصيل، ولكن يمكنني أن أقول إننا أكثر ثقة هناك ممّا كنّا عليه من قبل".