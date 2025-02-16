شكرا لقرائتكم خبر عن أعاصير وفيضانات شديدة.. وفاة شخص لسوء الطقس في الولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت أجزاء واسعة من الولايات المتحدة موجة جديدة من الطقس الشتوي القاسي اليوم الأحد، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات شديدة بولاية كنتاكي، ما أسفر عن وفاة شخص واحد على الأقل.

كما واجهت منطقة نورثرن بلينز بردا يهدد الحياة، بينما صدرت تحذيرات من الأعاصير في أجزاء من جورجيا وفلوريدا.

وذكرت قناة "دبليو كي واي - تي في" أن رجلا 73/ عاما/ عثر عليه ميتا في مياه الفيضانات في مقاطعة كلاي. عواصف فلوريدا وجورجيا وأكد نائب مدير إدارة الطوارئ في المقاطعة، ريفيل بيري، وقوع الوفاة دون تقديم مزيد من التفاصيل.

واجتاحت العواصف العنيفة أجزاء من فلوريدا وجورجيا، حيث كانت تحذيرات الأعاصير سارية في وقت مبكر من اليوم الأحد، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية.

وفي أماكن أخرى، يتوقع أن تشهد نورثرن بلينز بردا قارسا، حيث ستصل درجات الحرارة إلى 30 درجة فهرنهايت تحت الصفر بالقرب من الحدود الكندية. تساقط الثلوج كما ستسجل ولايات داكوتا ومينيسوتا درجات حرارة خطيرة تصل إلى 40 درجة فهرنهايت تحت الصفر (-40 درجة مئوية) إلى -50 فهرنهايت (6ر-45 درجة مئوية).

ومن المتوقع أن تشهد مناطق من نيو إنجلاند وشمال نيويورك تساقط كميات كبيرة من الثلوج، مع هبوب رياح قد تصل سرعتها إلى 60 ميلا في الساعة (97 كيلومترا في الساعة)، مما قد يتسبب في "ظروف عاصفة ثلجية خطيرة"، وفقا لتحذيرات الأرصاد الجوية.