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السعوديون مستعدون لوساطة بين ترامب وإيران (فيديو)

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السعوديون مستعدون لوساطة بين ترامب وإيران (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: ذكرت شبكة "سي إن إن" أن أبدت استعدادها للتوسط بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإيران بشأن الاتفاق النووي.

وتشير مصادر الشبكة ذاتها إلى أن المسؤولين السعوديين يرون أن المشهد الإقليمي في الوقت الراهن يمثل فرصة تاريخية لتهدئة التوترات في المنطقة.

وتلقي الرياض بثقلها الدبلوماسي لتعزيز فرص الاستقرار في المنطقة، انطلاقاً من دورها القيادي إقليمياً وعالمياً، إذ تقود في الوقت الراهن وساطة دولية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، محتضنة قمة استثنائية تجمع بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين.

فيما تدعم أيضاً وحدة سوريا واستقرار لبنان، علاوة على التأكيد المستمر على مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة تحقيق حل الدولتين.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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