شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فوزى: مشروعات ريادة الأعمال تعتمد على أفكار تتطلب استراتيجية مدروسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة بعنوان: " دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية .. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري"، وتم إحالة تقرير اللجنة والمقترحات والتوصيات الواردة به إلى رئيس الجمهورية.

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مجال ريادة الأعمال يرتكز على إيجاد حلول حديثة أو مبتكرة، وهو نشاط يتضمن درجة عالية من المخاطر، مضيفا الإحصاءات تشير إلى أن 90% من هذه المشروعات تواجه تحديات تؤدي إلى عدم نجاحها وهذا لا يعيب فكرة ريادة الأعمال، بينما يحقق 10% منها فقط النجاح، نظرًا لاعتمادها على أفكار جديدة وغير مسبوقة تتطلب جرأة واستراتيجية مدروسة لضمان استمراريتها في السوق، وأن من يدخل هذا المجال يعلم ذلك ويرغب في تحمل هذه المخاطر.

أكد الدكتور عمرو طلعت، أن استراتيجية الوزارة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية: بناء القدرات عبر تطوير المهارات المتخصصة، رعاية الإبداع من خلال دعم المبتكرين وتحويل أفكارهم إلى مشروعات، والنفاذ إلى الأسواق لتمكين الشركات الناشئة من المنافسة عالميًا.



كما شدد وزير الاتصالات على أهمية توفير بيئة داعمة تشمل بنية تحتية متطورة وإطارًا تشريعيًا مرنًا، إلى جانب إيجاد حلول لمشكلات التمويل وتعزيز المهارات المطلوبة في سوق العمل لمواجهة المنافسة المتزايدة.

وفي إطار تنمية القدرات الرقمية، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى مبادرة بناء القدرات الرقمية التي رفعت عدد المتدربين من 4 آلاف في 2019 إلى أكثر من 350 ألفًا العام الماضي، ومستهدف 500 ألف متدرب هذا العام، كما استعرض مبادرة المدارس التكنولوجية، التي توسعت من مدرسة واحدة عام 2020 إلى 19 مدرسة في 19 محافظة، وخطة الوصول إلى 27 مدرسة، بالإضافة إلى جامعة مصر المعلوماتية، التي تُعد أول جامعة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإفريقيا، وتوفر منحًا دراسية كاملة للأوائل، كما تحدث عن مبادرة "أجيال مصر الرقمية"، التي تستهدف الفئات العمرية من 8 إلى 88 سنة، وتشمل برامج متخصصة ودبلومات مجانية بالكامل، وأكد الوزير أهمية نشر الثقافة الرقمية وضمان وصول الفرص التدريبية إلى جميع الفئات، لدعم التحول الرقمي في مصر.

