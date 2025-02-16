الكرملين يعلّق على المحادثة الهاتفية بين بوتين وترامب

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، اليوم الأحد، أن المحادثة الهاتفية، التي جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأميركي دونالد ترامب، كانت "بناءة وعملية وودية".

وقال بيسكوف، في تصريحات صحفية، إن "(الحوار الذي تم خلال المحادثة الهاتفية) كان بناء وعمليا ووديا"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وعندما سئل المتحدث باسم الرئاسة الروسية عما إذا كانت اللهجة ودية بين الجانبين، أجاب بيسكوف بالإيجاب. وأضاف بيسكوف، ردا على سؤال عمن كان مع بوتين أثناء مكالمته الهاتفية مع ترامب، أنه "عادة ما يجري الرئيس محادثات هاتفية ولا يرافقه أحد في تلك اللحظة. هكذا يحدث عادة. ولكن إذا لزم الأمر، بطبيعة الحال، يقوم الرئيس بدعوة المساعدين الذين يرى ضرورة وجودهم لمناقشة قضايا معينة".

وأجرى بوتين وترامب، الأربعاء الماضي، محادثة هاتفية استمرت قرابة ساعة ونصف الساعة. وناقش الرئيسان القضايا المتعلقة بتبادل الروس والأميركيين، فضلا عن تسوية الأزمة في أوكرانيا.