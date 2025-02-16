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العاهل الأردني يلتقي وفدًا من الكونغرس الأمريكي

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم وفدًا من الكونغرس الأمريكي برئاسة عضو مجلس الشيوخ السيناتور ريتشارد بلومنتال.

وأكد العاهل الأردني خلال اللقاء، أهمية الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، والحرص على تعزيزها في المجالات كافة، مجددًا رفض الأردن لأية محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، داعيًا إلى ضمان استدامة وقف إطلاق النار في غزة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية الدولية.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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