صحيفة نمساوية: الداعشي السوري كان يريد من الشرطة أن تقتله!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من فيينا: كشف صحيفة "دير ستاندرد" النمساوية أن حادث الطعن الذي ارتكبه شاب سوري في مدينية فيلاخ النمساوية، تم تصنيفه رسمياً على أنه هجوم إرهابي مرتبط بتنظيم الدولة الإسلامية".

وكشفت الصحيفة عن أن الشاب السوري البالغ من العمر 23 عاماً والذي يملك تصريح إقامة في النمسا، كان يخطط لأن تطلق الشرطة النار عليه، وهي رغبة ترتبط بتطلعه إلى الحصول على لقب شهيد على الأرجح.

الشاب السوري الداعشي قتل مراهقاً يبلغ من العمر 14 عامًا في فيلاخ، وأصاب عدداً آخر بعضهم حالته خطيرة.

الهجوم الجهادي الثاني في النمسا

وقالت الصحيفة النمساوية واسعة الانتشار إن الهجوم الوحشي بالسكين في فيلاخ يوم السبت هو الهجوم الجهادي الثاني المميت في النمسا. ويُقال إن المشتبه به، وهو سوري يبلغ من العمر 23 عامًا، صرخ "الله أكبر" أثناء ارتكاب الجريمة واعترف بأنه أصبح متطرفًا عبر الإنترنت، وقد أعلن الولاء لتنظيم الدولة الإسلامية أو أي منظمة جهادية أخرى.

وفي مؤتمر صحفي عقد بعد ظهر الأحد، تحدث وزير الداخلية غيرهارد كارنر عن "هجوم إسلامي له صلات بتنظيم الدولة الإسلامية". "سرعان ما أصبح مرتكب الجريمة متطرفًا عبر الإنترنت".

ودعا إلى منح سلطات التحقيق مزيدا من الصلاحيات وأعلن عن خطط لتنفيذ عمليات تفتيش عشوائية جماعية.

وأعرب كارنر والحاكم بيتر كايزر (الحزب الاشتراكي النمساوي) ورئيس بلدية فيلاخ غونتر ألبيل عن تعازيهم لأسرة المراهق المقتول.

شر وانسانية في جنسية واحدة

وشكر الشاب السوري الذي نجح "بشجاعة" في إيقاف الجاني. وقال كايزر "هذا يظهر مدى التقارب بين الشر والإرهاب والإنسانية في جنسية واحدة". "من فضلكم دعونا نقف معًا في مثل هذه الأوقات الصعبة".

وتحدث رئيس بلدية فيلاخ غونتر ألبيل (من الحزب الاشتراكي النمساوي) عن "طعنة في القلب" وقال إن هناك حاجة إلى "تدابير واضحة في النمسا". لا يمكن للأمور أن تستمر على هذا النحو. وكان مطلبه: "إدانة وسجن وترحيل".

ماذا حدث؟

وقالت مديرة شرطة ولاية كارينثيا ميكايلا كولفايس، إن الرجل بدأ في طعن المارة في وسط مدينة فيلاخ في الساعة 3:55 مساء يوم السبت، بشكل عشوائي على ما يبدو.

قُتل فتى نمساوي يبلغ من العمر 14 عامًا وأصيب خمسة أشخاص آخرين - بينهم اثنان يبلغان من العمر 15 عامًا. ثلاثة منهم يحتاجون إلى العلاج في العناية المركزة، وأحد الضحايا في حالة مستقرة في المستشفى، ومصاب واحد يحتاج فقط إلى العلاج الخارجي.

الرجل المصاب هو مواطن تركي، وجميع المصابين الآخرين، مثل الصبي المتوفى، يحملون الجنسية النمساوية.

سوري آخر صدمه بسيارته من أجل إيقافه

ويُقال إن الجاني هاجم المارة بسكين قابل للطي يبلغ طول نصلها عشرة سنتيمترات. تم العثور على أداة القتل ملقاة على الأرض وتمت مصادرتها. ويبدو أن سائق توصيل طعام سوري يبلغ من العمر 42 عاماً نجح في منع تفاقم الوضع عبر محاولة دهس المشتبه به بهدف منعه من مواصلة الطعن.

وبحسب الشرطة فإن تدخله أدى إلى اعتقال سريع. وقال المتحدث باسم شرطة كارينثيا، راينر ديونيسيو، لصحيفة "ستاندارد": "لقد منعه ذلك من البحث عن ضحايا آخرين".

وأفاد كولفايس أنه مرت سبع دقائق بين مكالمة الطوارئ الأولى والاعتقال. وكان هناك ما يقرب من 120 ضابط شرطة في الخدمة. لفترة قصيرة، كان هناك اشتباه في وجود مجرم ثانٍ.

يعيش في النمسا منذ 2020

وذكرت وزارة الداخلية أن الجاني المزعوم وصل إلى النمسا في عام 2020 وحصل على حق اللجوء. وذكرت التقارير أن الرجل كان يخطط للسماح للشرطة بإطلاق النار عليه.

وقال كولفايس "كان سيقبل أن يتم إطلاق النار عليه". وتظهر الصور أنه كان جالساً على الأرض وهو يضحك قبل إلقاء القبض عليه. وأكدت النيابة العامة في كلاغنفورت أن التحقيقات بدأت ضده بتهمة القتل ومحاولة القتل.

ويجري حاليا دراسة ما إذا كانت التحقيقات في قضايا الإرهاب ستضاف إلى هذه التحقيقات، ولكن لا يزال يتعين انتظار نتائج الشرطة.

وقال مدير شرطة الولاية كولفايس إن المشتبه به كان يعيش في شقة خاصة كانت جدرانها معلق عليها أعلام تنظيم داعش.

وفي يوم الأحد، تم إلقاء القبض على شخص آخر، كما قام عدد كبير من ضباط الشرطة على ما يبدو بتفتيش منزل في فيلاخ. وبعد ذلك تم أخذ شاب. كان هناك شك في أن الرجل متورط في الجريمة. لكن هذا الشك لم يتأكد بعد

"فظاعة لا تصدق"

وأدان السياسيون هذا الفعل بشدة. وقال حاكم كارينثيا بيتر كايزر (الحزب الاشتراكي النمساوي): "يجب أن يكون لهذه الفظائع غير المفهومة العقاب القوي".

وطالبت حاكمة ولاية النمسا الجنوبية ووزيرة الداخلية السابقة يوهانا ميكل لايتنر (حزب الشعب النمساوي) بأن "تستيقظ" النمسا من هذه الجريمة وأن يتم تطبيق "تدابير أكثر صرامة ضد أولئك الذين يرفضون الاندماج".

ورأى زعيم حزب الحرية النمساوي هربرت كيكل أن "النظام فشل من الدرجة الأولى، وكان على شاب في فيلاخ أن يدفع حياته ثمناً".

وتأثر الأمين العام لحزب نيوس دوغلاس هويوس "بشدة" وقال إنه كمجتمع يجب علينا ضمان سلامة جميع الأشخاص الذين يعيشون في النمسا. ودعت الأمينة العامة لحزب الخضر أولغا فوجلاور إلى فرض قوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة. ويجب محاسبة الجاني "بكل قوة وفقاً لأحكام القانون".

الشاب السوري يجلس مبتسماً رافعاً اصبع السبابة والشرطية تحاصره