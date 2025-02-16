وزير المالية الإسرائيلي: خطة التهجير جاهزة وهذه ساعة الصفر

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة سيبدأ "خلال أسابيع"، مشيرًا إلى أن الاستعدادات لتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب جارية بالفعل. وقال سموتريتش، خلال مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، السبت 15 شباط/فبراير، إن "معظم سكان غزة يريدون المغادرة"، مبررًا ذلك بالدمار الواسع الذي لحق بالقطاع جراء القصف الإسرائيلي المستمر منذ 15 شهرًا. وأضاف: "حتى لو بدأت العملية ببطء، فسوف تتزايد تدريجيًا، فليس لدى سكان غزة ما يسعون إليه خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة".

وكشف الوزير الإسرائيلي أن فريقه يعمل بالتنسيق مع إدارة ترامب لتسهيل تنفيذ خطة التهجير، موضحًا أن هناك "عنصرين أساسيين" يجب تحقيقهما: الأول هو العثور على دول مستعدة لاستقبال الفلسطينيين، والثاني هو "تنفيذ العملية اللوجستية الضخمة" لترحيل هذا العدد الكبير من السكان.

وجاء هذا الإعلان قبل ساعات من وصول وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى إسرائيل، في زيارة تهدف إلى مناقشة التطورات المتعلقة بغزة والموقف الأميركي الداعم للخطة. وكان الرئيس ترامب قد شدد، في تصريحات سابقة، على ضرورة خروج الفلسطينيين من القطاع بشكل دائم، قائلاً: "لا ينبغي للناس العودة إلى غزة. لقد عاشوا في الجحيم، وكأنك تعيش في الجحيم. غزة ليست مكانًا يمكن للناس أن يعيشوا فيه. السبب الوحيد الذي يجعلهم يريدون العودة هو أنهم لا يملكون بديلاً. إنهم يفضلون العيش في مكان بديل جميل وآمن".

التصعيد الإسرائيلي على الأرض يسير بالتوازي مع هذه الخطط، حيث أوضح سموتريتش أن "غزة بأكملها ستصبح مثل جباليا"، في إشارة إلى الدمار الكامل الذي لحق بالمخيم خلال الحرب، مما يجعل بقاء الفلسطينيين في القطاع "خيارًا غير ممكن".