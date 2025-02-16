شكرا لقرائتكم خبر عن الصحفيين توقع مذكرة تفاهم للتعاون مع مجتمع التحقق العربى والان مع تفاصيل الخبر

وقعت نقابة الصحفيين، مذكرة تفاهم للتعاون مع مؤسسة مجتمع التحقق العربي"، وذلك في إطار التعاون لدعم مناخ التحقق من المعلومات والصحافة الرقمية في مصر والوطن العربي، وحضر مراسم التوقيع نقيب الصحفيين خالد البلشي، ووكيل نقابة الصحفيين للتدريب وشئون المهنة محمد سعد عبدالحفيظ، ومسؤولة الشراكات والتدريب بمجتمع التحقق العربي مها صلاح الدين.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار دعم الصحفيين المصريين والعرب، من خلال تدريبات متقدمة، وتبادل ونشر أوراق بحثية، وإقامة ندوات وحلقات نقاشية بهدف مكافحة عملية اضطراب المعلومات، والتضليل الإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتشمل مذكرة التفاهم على:

1- تصميم وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة للصحفيين ومدققي المعلومات المصريين والعرب بمقرات نقابة الصحفيين في جميع أنحاء الجمهورية، وتخصيص مقاعد لغير النقابيين، إيمانًا بمبدأ إتاحة الفرص للجميع.

2- تنظيم وإقامة الندوات والحلقات النقاشية التي تتناول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

3- إنتاج وتبادل أوراق بحثية تتعلق بمجالات اضطراب المعلومات.

على أن يتم تنفيذ أول الفعاليات المشتركة في نهاية شهر فبراير الجاري.

وقال نقيب الصحفيين إن مذكرة التفاهم الموقعة جزء من سلسلة من الاتفاقيات التي وقعها مركز التدريب مع المؤسسات والهيئات المعنية بتدريب الصحفيين وتطوير قدراتهم.

وأضاف عبد الحفيظ أن مركز تدريب النقابة بدأ التنسيق مع "مجتمع التحقق العربي" للبدء في أول دورة تدريبية للصحفيين المصريين بالفعل، على أن تكون فعاليات الدورة قبل نهاية الشهر الجاري.

ومن ناحيتها، أعربت مها صلاح الدين، مسؤولة التدريب والشراكات بـ«مجتمع التحقق العربي» عن سعادتها بتوقيع هذه المذكرة التي تتيح الفرصة إلى إقامة تدريبات متقدمة في مجالات التحقق من المعلومات وجميع مجالات الصحافة الرقمية للصحفيين المصريين والعرب في مختلف المحافظات المصرية، عبر استقطاب مدربين محترفين في برامج تدريبية فريدة.

وأضافت قائلة: "إقامة مثل هذه البرامج والدورات المبتكرة بالتعاون مع صرح عريق مثل نقابة الصحفيين يمثل إضافة كبيرة لمجتمع التحقق العربي، الذي يلتزم بتقديم برامج عالية الجودة، ويحرص على إتاحة الفرصة للجميع".