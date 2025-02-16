شكرا لقرائتكم خبر عن شباب حزب التجمع: الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة واقعية وتمثل شجاعة القرار والان مع تفاصيل الخبر

ثمن اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع، تقديم مصر خطة عملية وواقعية لإعادة إعمار غزة، وتوفير حياة أمنة لشعبنا الفلسطيني الصامد، خلال عملية الأعمار دون تهجيرهم من أرضهم.

وأعرب شباب حزب التجمع عن أستيائهم وغضبهم من الأجرام الأمريكي والإسرائيلي، الذي يقف ضد دخول الكراكات والبيوت المؤقتة الواقفة علي الحدود المصرية الفلسطينية، لإنقاذ أهلنا من البرد وقسوة الحياة بعد أن هدمت الطائرات الإسرائيلية بيوتهم، وقتلت 60 الف مواطن أعزل.

وأشاروا إلى أن هذا التحرك المصري يثبت للعالم الخداع الأمريكي بقيادة دونالد ترامب وكذب الأدارة الإسرائيلية الذين يبحثون عن تهجير قسري للشعب الفلسطيني ،وتصفية قضيتة تحت اي ذريعة او حجة فاسدة، حيث أستطاعت الخطة المصرية التي وضعتها مع شركائها العرب في تقديم خطة عملية وواقعية وسريعة لإعادة أعمار غزة دون نقل الفلسطينيين لأي مكان في العالم.

ويعول شباب حزب التجمع علي اللقاء العربي الذي سينعقد في المملكة العربية السعودية وتشارك فيه مصر وقطر والأردن والإمارات يوم 20 فبراير القادم، في الخروج بخطة وتوصيات هامة في مواجهة التهجير القسري للفلسطينيين.

ودعا شباب حزب التجمع العالم العربي والدول الصديقة والحليفة الذين سيشاركوا في القمة العربية يوم 27 فبراير، إلي الوقوف بقوة في مواجهة الغطرسة الأمبريالية والتعبير الدائم عن الشعوب العربية، الرافضة للمساس بارضهم والدفاع عن حق الفلسطينيين في دولة عاصمتها القدس الشريف.

وأضافوا أن شباب حزب التجمع خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي ونبعث له رسالة واضحة "شعب مصر يحييك علي موقفك الشجاع الرافض للتهجير القسري لاهلنا الفلسطينيين وحماية الأرض المصرية وسنتحمل أي قرار أمريكي ضد مصر حتي لو قطعوا عن بلدنا المعونة فكرامتنا وأمننا وأرضنا يستحقوا أن نتحمل من أجلهم كل شيء ونقدم من أجلهم أرواحنا".