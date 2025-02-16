شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم العالى": إعداد ضوابط لتصنيف ريادة الأعمال وحوافز لتقليل المخاطر والان مع تفاصيل الخبر

تحدث الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن دور الوزارة في دعم نشاط ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة مقدمة من النائب علاء مصطفى، بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال فى تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري".

وقال نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي: "الوزارة في إطار المجموعة الوزارية المشكلة في مجلس الوزراء برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، هناك تنسيق كامل فيما يخص ريادة الأعمال، وهناك خطوة مهمة قريبا هى التصنيف بوضع ضوابط لتصنيف ريادة الأعمال، ونقطة مهمة تم التوافق عليها، وقريبا طبقا لقانون 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة سيخرج تصنيف لريادة الأعمال، ووستكون هناك حوافز لتقليل المخاطر التي تتعرض لها هذه الشركات".

وتابع: الدراسة المعروضة تتحدث عن 4 محاور، وفي هذا الإطار هناك مبادرة رئاسية ستطلق غدا اسمها "تحالف وتنمية" وهى مبادرة رئاسية، وقد خصصت الوزارة مبلغ مليار جنيه من الجهات المانحة لتفعيل هذه المبادرة، موضحًا أن كلمة تحالف وتنمية اختصارًا لما يتضمنه من تحالفات على المستوى الأكاديمي والعلمي والبحثي والصناعة، مستهدفة عمل تحالف، يضم الحكومة والشركات ومجتمع الأعمال والجامعات وغيرها، لدعم ريادة الأعمال ولنساعدهم ونقلل المخاطر على المستثمر والصناعة تستفيد من مخرجات البحث العلمي في الجامعات، والمستهدف من تحالف وتنمية على مستوى الدولة تحالفات من الخمس عناصر بهدف حدوث تنمية اقتصادية وتفاعل والمستهدف التصدير لعمل أثر اقتصادي.

وعن دور البحث العلمي، قال نائب الوزير: هناك مبادرة ستطلق في إطار حوافز تصنيف الشركات، عندنا 11 مركز بحثي و14 مركز بحثي تابعين للوزارات، كل هذه المراكز تتحد مع بعضها البعض وتقدم خدمات للشركات الناشئة، من خلال مبادرة شبكة مصر البحثية، ونقدم منصة على مستوى الدولة لنحسن قدرات الشركات الناشئة على الابتكار والإبداع.

وقال إن التدريب في ريادة الأعمال، هو توجه في الدولة بأن يكون هناك تدريس تفاعلي في المدرسة والجامعة، وجامعة القاهرة ستقوم بالاحتفاء بخريجيها الذين أقاموا شركات ناشئة لتشجيع الشباب وتحفيزهم.