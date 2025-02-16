شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: نقدم دعما للشركات الناشئة فى النفاذ إلى الأسواق الدولية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تدعم الشركات الناشئة في النفاذ إلى الأسواق من خلال دعوتها للمشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية المتعلقة بهذا المجال، قائلا: "يتم دعم الشركات الناشئة في النفاذ إلى الأسواق من خلال المشاركة في المعارض الدولية".

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة مقدمة من النائب علاء مصطفى، بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال فى تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري".

وتطرق وزير الاتصالات إلى برنامج تحويل المشروعات البحثية إلى مشروعات تطبيقية، مشيرا إلى دعم الشباب والطلاب في هذا الإطار لتحويل أفكارهم إلى مشروعات مطبقة، وأنه خلال السنوات الخمس الماضية أنتجوا 3 براءات اختراعات، وأكثر من مليون جنيه تمويل لتلك الحلول البحثية، وقال الوزير: لا يتأتى نجاح هذه المحاور الثلاثة دون بيئة عمل مواتية وكفء.

وأشار إلى تطوير البنية التحتية الرقمية ووضع أطر تنظيمية داعمة، وكذلك الاستفادة من المشروع العملاق حياة كريمة في هذا الصدد حيث أكثر من 1400 قرية تم توصيل الألياف الضوئية لها، وتم أيضا إصدار أطر تنظيمية بغرض تحفيز الشركات الناشئة، حيث كان الحد الأدنى لإقامة شركة الشخص الواحد 50 ألف جنيه وتم تخفيضها إلى ألف جنيه فقط، ومن ثم مأسسة ما يقومون به من خدمات وأعمال وتطوير قدرتهم على تطوير تلك الخدمات، وتقديم الدعم اللوجستي والدعم القانوني حول مختلف التحديات التي تواجههم.

وتابع الوزير: نعمل مع وزراء التجارة والمالية والداخلية على دعم فكرة الشركات الافتراضية والأسواق الداعمة لها، كما أن التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال ريادة الأعمال أمر في غاية الأهمية، حيث يتم الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس في التدريب ودراسة الأفكار وتطويرها، وحاضنات الأعمال وغيرها".