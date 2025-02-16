شكرا لقرائتكم خبر عن عضو الهيئة العليا بـ"الوعي": يجب على الأسر حماية أولادهم من حروب الجيل الرابع والان مع تفاصيل الخبر

شاركت نرمين ميشيل عضو الهيئة العليا بحزب الوعي بندوة نظمتها لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة " أثر الإذاعة المصرية في وعي الشباب" وذلك للاحتفال باليوم العالمي للإذاعة، وذلك بحضور الدكتورة منى الحديدي مقررة لجنة الشباب، بالتعاون مع لجنة الإعلام، ومقررها الدكتور جمال الشاعر، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة؛ وبإشراف الدكتور أشرف العزازي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة .

وقالت نرمين ميشيل إن الإذاعة المصرية وسيلة من وسائل التواصل والاتصال مع العالم، ومعرفة الأخبار التي تدور من حولنا منذ قديم الزمان، وكانت الإذاعة تحتل قديمًا المرتبة الأولى في وسائل الإعلام قبل ظهور غيرها من الوسائل الإعلامية لكن لا تزال الإذاعة في يومنا هذا من الوسائل المهمة في حياتنا على الرغم من الصعوبات والتحديات التي تواجهها .

وأشارت عضو الهيئة العليا أنه يجب على الأسر متابعة أولادهم وحمايتهم من حروب الجيل الرابع ورجوعهم لما تعودنا عليه قبل ظهور الوسائل المتطورة، وبالأخص أن الدراما التي تبث خلال الإذاعة تقوم على توسيع الخيال لدي الاطفال الأمر الذي يساعد على بناء الشخصية بشكل مميز .

ووجهت ميشيل التحية لكلية الإعلام بجامعة القاهرة علي جهودها للارتقاء بقسم الإذاعة والتلفزيون وتعزيز قدرات الطلاب لمواكبة تطورات سوق العمل .