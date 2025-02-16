شكرا لقرائتكم خبر عن وفد إسكان النواب يتفقد محطة مياه فريال ويستمتع لشكاوي المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

قام وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة، بتفقد محطة مياه فريال بمدينة أسوان.

واستمع وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، لشرح حول محطة المياه، والتي يعود إنشاءها لعام 1953 بطاقة عمل 100 لتر/ ثانية، لخدمة حي جنوب أسوان.

وخلال الجولة التفقدية، قام وفد لجنة الإسكان، برفقة المهندس عامر أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، بزيارة مركز خدمة العملاء بالشركة، للاستماع لشكاوى المواطنين، وكيفية التعامل معها من جانب الشركة.

وتسعى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، لزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطة لتصل إلى 250 لتر/ ثانية، نظرا لزيادة الطلب على المياه نتيجة ارتفاع الكثافات السكانية.

ووجه الدكتور أحمد عبد المجيد، رئيس الوفد البرلماني، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، رسالة طمأنة لأهالي أسوان بسبب تكرار شكاوى انقطاع المياه.

وأشار إلى أن أعمال تطوير تتم في العديد من الخطوط، مما يساهم في حل مشكلة الانقطاع مستشهدا بخط المياه في منطقة الصداقة، والذي سيتم الانتهاء منه خلال 6 أشهر.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي يقوم بها وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، لتفقد عدد من المنشآت في ضوء التحركات البرلمانية التي تقدم بها أعضاء المجلس عن محافظة أسوان.

ويضم وفد لجنة الإسكان، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة، النواب: أحمد رمزي، أشرف الشبراوي، رقية الهلالي، عبد التواب عبد القادر، ميرفت عازر، الطاهر عبد الحميد، محمد الجمال، أحمد عطية، ومن أمانة اللجنة الدكتور أحمد عبد الهادي، أمين اللجنة، عمرو طارق، وهاني حجاج، وعمرو طلبة، ممثل وزارة الإسكان.