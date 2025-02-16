ماذا قال السيسي لرئيس أكبر مرجعية يهودية في العالم؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد رئيس الكونغرس اليهودي العالمي رونالد لاودر، بحضور حسن رشاد رئيس المخابرات العامة المصرية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، إن اللقاء تناول سبل استعادة الاستقرار في الشرق الأوسط، وتم استعراض الجهود المصرية الرامية إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما في ذلك تبادل الرهائن والأسرى وتيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

الرئيس المصري السيسي شدد خلال اللقاء على ضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسؤولية لضمان المحافظة على وقف إطلاق النار، مؤكدا أن استمرار الصراع وتوسيع نطاقه سيضر بكل الأطراف دون استثناء.

وأشار الرئيس المصري، إلى أن إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، يمثل الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام الدائم.

وأوضح المتحدث، أن السيسي أكد أهمية البدء في إعادة إعمار قطاع غزة، مع ضرورة عدم تهجير سكانه من أراضيهم، مشيرا إلى أن مصر تعد خطة متكاملة في هذا الشأن.

تقديراً لجهود مصر

ومن جانبه، عبر رئيس الكونجرس اليهودي العالمي عن تقديره للجهود الجادة التي تبذلها مصر لاستعادة الاستقرار في المنطقة، وأبدى تأييده لما ذكره السيسي، بحسب الرئاسة المصرية.

وأعرب لاودر، عن حرصه على استمرار التشاور مع مصر في مختلف الموضوعات ذات الصلة، تقديرا لدورها الريادي في تحقيق السلام بالشرق الأوسط وللجهود الحكيمة التي تقوم بها لتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وأوضح المتحدث، أن رئيس الكونجرس اليهودي العالمي أشار في بيان عقب المقابلة إلى سعادته بزيارة مصر، وأن اللقاء مع السيسي كان ممتازا ومفيدا، مؤكدا أهمية مصر، وأن العلاقة المصرية الأمريكية محورية لاستقرار المنطقة.

كما ذكر لاودر، أن الكونجرس اليهودي العالمي يدعم جميع الجهود للحفاظ على الاستقرار والسلام في المنطقة، مشيرا إلى تطلعه للمقترح المصري/العربي بشأن غزة، ومشددا على أن السلام هو الأمل وأنه يتعين تحقيقه من خلال حل الدولتين.

يذكر أن الكونجرس اليهودي العالمي أو المؤتمر اليهودي العالمي يعد من أهم المرجعيات التنظيمية لليهود حول العالم، وهو يضم هيئات تمثل اليهود في 115 دولة حول العالم، وفي مختلف القارات.

