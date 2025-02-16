برلمانيون يطالبون بجهة موحدة مسئولة عن الشركات الناشئة وريادة الأعمال

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قال الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، إن القيادة السياسية تدعم بقوة ملف الشركات الناشئة وقامت بإنشاء مدن صناعية جديدة متخصصة سواء للجلود أو الرخام أو البرمجيات أو غيرها من تلك التخصصات، لذلك لابد أن يكون هناك ربط بين الشركات الناشئة والمدن الصناعية الجديدة المتخصصة لتمويل الشركات الناشئة وتوجيهها للعمل في تلك المجالات، وهو ما سيؤدي إلى التنمية الفعلية الحقيقية على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري".,

وطالب دعبس بأخذ تجربة الصين في الاعتبار والعمل علي الاستفادة منها، حيث تعمل الشركة الأم ومن حولها الشركات الناشئة وفي النهاية هناك تكامل بين الجميع لاستخراج منتج جيد ينافس في الأسواق المحلية والعالمية، كما طالب بالعمل على تقديم التسهيلات للشركات الناشئة من خلال حزمة حوافز وحزمة حماية والعمل على تسهيل الأمور أمام طرح تلك الشركات في بورصة الأوراق المالية.

كما طالب رئيس لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، بدعم تلك الشركات لتسويق منتجاتها في الأسواق العالمية من خلال مكاتب التمثيل التجاري بالسفارات المصرية بالخارج.

وأكد دعبس على ضرورة وجود ترابط وتناغم وتنسيق بين أصحاب الأموال ورجال الأعمال وبين العمال وبين الأرض التي تقام عليها تلك الشركات لأن هناك حاجة معروفة اسمها عناصر الإنتاج والتي تتمثل في الارض العمال وراس المال و مستلزمات الانتاج حتي نضمن النجاح لتلك المشروعات.

وأكد النائب أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، على أهمية الشر كات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أهمية دعم الشركات الناشئة وتقديم حوافز مالية وضريبية وتيسير إجراءات تأسيسها.

من جانبه، أكد النائب طارق رسلان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، على أهمية الحوكمة والتحول الرقمي وتعزيز الابتكار والاهتمام بالشباب والطلاب الموهوبين والمبدعين وتعزيز الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وطالب بإزالة المعوقات المالية والإدارية، وأكد دعمه لتوصية الدراسة بتشكيل المجلس الوطني لريادة الأعمال.

وقال النائب السيد عبد العال: أوافق على الدراسة وما جاء فيها من توصيات، والموضوع بسيط والأجهزة الإدارية في مصر هى التي تعقده، هناك تعقيدات في الضرائب، ويجب التيسير في الإجراءات الضريبية والمالية على الشباب في إنشاء الشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال، وأن تكون هناك جهة واحدة تنسق بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص وتنسق لفكرة رواد الأعمال حتى الوصول لنهاية المشروع.

فيمان قال النائب سامح السادات، إن الشركات الناشئة الممولة من صناديق الاستثمار تضيف فى أمريكا 7 ملايين دولار للناتج المحلي وتوفر 5 ملايين فرص عمل، لذلك نتطلع إلى دعم التمويل للمستثمر المحلي حتى نجذب المستثمر الأجنبي، والاهتمام بتطبيق أفكار صناديق التأمين وصناديق المعاشات، فالعالم كله نمى هذه الصناعة بهذه التمويلات، والمغرب تقدم مجهود رائع في ريادة الأعمال والشركات الناشئة.