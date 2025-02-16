شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار محمود فوزى: مخاطر مشروعات ريادة الأعمال عالية ونسبة النجاح 10% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمود فوزى وزير الشئؤن النيابية والقانونية والمجالس النيابية، إن ريادة الأعمال هى الفرع الذى يعمل على إيجاد حلولا حديثة مبتكرة لمشكلات اجتماعية وتقنية واقتصادية، مضيفا: طبيعة مشروعات ريادة الاعمال تتميز بمخاطر عالية.

وأضاف أنه طبقا لحديث وزير الاتصالات معه فإن نسبة 90% من هذه المشروعات تفشل، ونسبة النجاح هى 10%، لكن ما ينجح منها ينجح بشكل قوى، مضيفا: نسبة الـ10% التى تنجح جديرة بأن يتم مراعاتها لأنها تكون سبب فى تقدم المجتمعات، حيث تحدث فارقا فى المجتمع، وأوروبا والدول المتقدمة ترعى هذا الموضوع وتعمل أدوات للتمويل.

جاء ذلك خلال الجلسة لعامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والتى تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب علاء الدين مصطفى بعنوان: " دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية .. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري" وذلك بحضور وزير الاتصالات

وأوصت الدراسة بإنشاء صندوق فرعى لدى صندوق مصر السيادي لدعم تمويل الشركات الناشئة والاسراع في إصدار الأطر التشريعية لأنظمة التمويل البديل، ومنها علي سبيل المثال، التمويل الجماعي ومن المقترح أن يكون تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية وتفعيل بورصة النيل للمشروعات الناشئة والصغيرة ووضع إطار تنظيمي تنسيقي لصناعة صناديق الاستثمار، بحيث تغطي المراحل التمويلية المختلفة، وتنقل الشركات الناشئة من مرحلة الي أخري، او ما يعرف بالتسليم والتسلم)، مع اهمية اعطاء برامج تأهيلية وبناء قدرات لمديري تلك الصناديق، وخاصة في مراحلها الأولي