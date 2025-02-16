شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يحيل للحكومة 13 تقريرا لاتخاذ اللازم.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق للحكومة نحو 13 تقرير للجان النوعية لاتخاذ اللازم بشأن ماجاء فيها من تو صيات وتشمل التقارير 5 تقارير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحات برغبة المقدمة النائب محمود تركي، بشأن : التعزيز سبل مشاركة المخاطبين بالقانون رقــم 13لسنة 2024 والخاص بنقابة التكنولوجيين" ومن النائب أحمد أنور شاهين، بشأن: "تحديث وتطوير ثلاث مدارس بـإدارة بلبيس التعليمية – محافظة الشرقية ومن النائب عمرو السعيد فهمي، بشأن: "إنشاء إدارة تعليميـة بقرية بشبيش والوحدات المحلية المجاورة لها ومن النائب عمرو عزت، بشأن : "استحداث كلية الدراسات الأفريقية العليا بالجامعات المصرية أسوة بجامعتي القاهرة وأسوان ومن النائبة راجية الفقي، بشأن : "إعادة مراجعة القواعد والإجراءات المتبعــة بالتنسيق الحكومي والتحديات التي يواجهها الطلبة في التنسيق الحكومي"، ومن النائبة حنان سليمان، بشأن :" إلغاء التنسيق الداخلي في الجامعات الخاصة والأهلية لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها".

كما تتضمن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الزراعة والري عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب هشام سويلم، بشأن :" إنشاءمدرسة للتعليم الأساسي بعزبة ميت الموز مركز شبين الكوم – محافظة المنوفية"

و تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب خالد العوني، بشأن : " سرعة إنشاء مدرسة ابتدائية بقرية المنصورية الجديدة بمركز دراو-محافظة أسوان"، و" تخصيص مساحة أرض لإنشاء مدرسة للمرحلة الإعدادية بقرية جعفر الصادق مركز كوم أمبو -محافظة أسوان".

كما تشمل التقارير المحالة للحكومة 3تقارير للجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغية المقدمة من النائـب نصيف حفناوي، بشأن: "إنشاء عيادات تخصصية تابعة لهيئة التأمين الصحي بقرية أجهور الكبرى – طوخ – محافظة القليوبية" ومن النائب أحمد أنور شاهين، بشأن:

- تطوير وتحديث مستشفى الزوامل بمركز بلبيس - محافظة الشرقية" و"إقامة مركز للإصابات بمستشفى بلبيس المركزي – محافظة الشرقية".

وتشمل أيضا تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لحنـــة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب محمود تركي، بشأن : "إحلال وتجديد مستشفى قويسنا المركزى –

محافظة المنوفية" ومن النائبة رشا أسحق، بشأن : "العمـل علـى إنهاء مشروع مستشفى بلصفورة لعلاج الإدمان بمحافظة سوهاج"

وتشمل تقرير اللجنة المشتركة من لحنـة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتـب لحنـة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد العوني، بشأن :" إنشاء فرع لبنك ناصر الاجتماعي بمركز دراو بمحافظة أسوان"