شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المياه بأسوان لوفد النواب: رصد 500 مليون لحل الانقطاع بالمحافظة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تفقد وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة، خط المياه بمنطقة الصداقة، لمتابعة أعمال حل أزمة المياه التي أثرت على المحافظة قبل شهور.

واستمع الوفد البرلماني، لشرح المهندس عامر أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، مشيرا إلى أن أعمال التطوير تستهدف حل مشكلة مياه الشرب في أسوان بشكل نهائي، كاشفا أن التكلفة الخاصة بالمشروع نحو 500 مليون جنيه، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء منها بعد قرابة 6 أشهر.

وتايع أبو حلاوة: "هناك خطوط قديمة وغير مؤهلة، مشيراً إلى أنه بعد الدراسة الاستشارية تم التوصل إلى إجراء بعض التعديلات.

فيما تسائل الدكتور أحمد عبد المجيد، رئيس الوفد البرلماني، حول ما إذا كانت هناك أي مشكلات في التمويل المرصود لحل المشكلة، مشددا على ضرورة حل المشكلة بشكل نهائي، مؤكدا استعداد لجنة الإسكان لمساندة الشركة لحل المشكلة من أجل توفير المياه للمواطنين.

وعقب رئيس شركة مياه الشرب بأسوان، قائلا: "لا يوجد أي مشكلات في هذا الشأن".

ومن جانبهم تناول أعضاء الوفد البرلماني، الحديث بشأن التحديات التي تواجه أعمال التطوير، مؤكدين ضرورة وضع حل نهائي لمشكلة المياه في أسوان لمنع تكرار الأزمة.

وخلال الجولة تفقد وفد لجنة الإسكان أعمال إصلاح كسر في خط المياه بمنطقة الصداقة، حيث تواجدت معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة لإنهاء الأزمة.

ويضم وفد لجنة الإسكان، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة، النواب: أشرف الشبراوي، رقية الهلالي، عبد التواب عبد القادر، ميرفت عازر، الطاهر عبد الحميد، محمد ثابت، أحمد رمزي، أحمد عطية، ومن أمانة اللجنة الدكتور أحمد عبد الهادي، أمين اللجنة، عمرو طارق، وهاني حجاج، وعمرو طلبة، ممثل وزارة الإسكان.