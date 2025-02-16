شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ندوة بنقابة الصحفيين بعنوان "رحلة فى عقل الأصولية الإسلامية" والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 فبراير 2025 01:00 م

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، ندوة لمناقشة كتاب "في مواجهة الإسلام السياسي.. رحلة في عقل الأصولية الإسلامية"، للكاتب والباحث عمرو فاروق.

يشارك في المناقشة الدكتور محمد الباز رئيس مجلس إدارة جريدة "الدستور"، والدكتورة عزة فتحي أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة عين شمس، وسامح عيد الخبير في شئون تيارات الإسلام السياسي، و أحمد كامل البحيري الباحث بمركز الأهرام للدراسات الإستراتجية، وتدير الندوة الإعلامية رضوى رُحيم.

كما تنظم نقابة الصحفيين حفل توقيع ومناقشة كتاب "مدرسة حسن نصر الله وآيات يحيى السنوار" من تأليف عبد الحليم قنديل، وذلك يوم الأربعاء 19 فبراير الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً بقاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع بالنقابة.

يدير الندوة الكاتب الصحفي محمد الشافعي، ويشارك في المناقشة، الدكتور محمد السعيد إدريس، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، والدكتور أحمد الصاوي الباحث في الشئون الإستراتيجية.