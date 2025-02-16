زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب جزر فيجي جنوب المحيط الهادئ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، جزر فيجي الواقعة جنوب المحيط الهادئ.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية, أن مركز الزلزال وقع على بعد 273 كيلومترًا شرق ليفوكا، وعلى عمق 620.9 كيلومترًا.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.

يذكر أن جزر فيجي تقع في منطقة تسمى بـ”حزام النار” في المحيط الهادئ، وتتعرض من وقت لآخر للعديد من الهزات والزلازل الارتدادية التي قد تكون قوية في بعض الأحيان.

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