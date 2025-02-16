“نزع سلاح كوريا الشمالية النووي” بالكامل.. اجتماع ثلاثي وتحذير حازم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اجتمع وزراء خارجية الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، السبت، في ميونيخ، في لقاء هو الأول لهم على هذا المستوى منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وشددت الدول الثلاث مجددا على “التزامها الراسخ بنزع السلاح النووي” لكوريا الشمالية “بالكامل”.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيراه الياباني تاكيشي إيوايا والكوري الجنوبي تشو تاي-يول، خلال اجتماعهم على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، “شراكتهم الثلاثية الثابتة”، وفقا لبيان مشترك نشره الجانب الأمريكي وفقا لـ “العربية”

وشددوا مجددا على “تصميمهم الراسخ على نزع السلاح النووي” لكوريا الشمالية “بشكل كامل”، “بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي”.

وذكر البيان أنهم عبروا أيضا عن “قلقهم العميق إزاء البرامج النووية والباليستية لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية، وأنشطتها الخبيثة بما في ذلك سرقة عملات رقمية، وتعاونها العسكري المتزايد مع روسيا، وكذلك الحاجة إلى الرد معا” على هذه التحديات.

وتقول سيول وكييف وواشنطن إن كوريا الشمالية نشرت منذ أكتوبر 2024 حوالي 11 ألف جندي في كورسك الروسية لمساعدة موسكو في استعادة السيطرة على هذه المنطقة التي باتت واقعة تحت السيطرة الأوكرانية منذ حصول هجوم مفاجئ في أغسطس.

وفي “تحذير حازم”، قالت واشنطن وسيول وطوكيو إنها “لن تتسامح مع أي استفزاز أو تهديد لأراضيها”، حسبما جاء في البيان.

من جهتها، كانت كوريا الشمالية أعلنت في نهاية يناير أنها ستواصل برنامجها النووي “إلى أجل غير مسمى”.

وتبرر بيونغ يونغ مواصلتها برنامجها للأسلحة النووية بوجود تهديدات تقول إنها تتعرض لها من جانب الولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك كوريا الجنوبية.

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