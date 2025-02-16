مصرع 15 شخصًا على الأقل في تدافع بمحطة قطارات في الهند

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

لقي 15 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون بجروح إثر تدافع في محطة للقطارات بالعاصمة الهندية نيودلهي، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، حيث وقعت الحادثة عندما كان العديد من الركاب يحاولون الصعود إلى القطار.

وأفادت وسائل إعلام هندية نقلًا عن رئيس الأطباء في قسم الطوارئ بمستشفى “لوك ناياك” بنيودلهي، بأن 15 شخصًا بينهم ثلاثة أطفال لقوا مصرعهم في الحادث.

وأشار المصدر إلى أن حالة أغلب الجرحى مستقرة ويعانون بالأساس من كسور وإصابات بالعظام.

من جهتها ذكرت وزيرة السكك الحديدية أشويني فايشناو، أنه تم تشغيل قطارات خاصة إضافية من نيودلهي لإدارة تدفق الركاب.

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