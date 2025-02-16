شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يرد بسخرية حول علاقته مع إيلون ماسك.. ماذا قال؟ والان نبدء بالتفاصيل

علاقة دونالد ترامب وإيلون ماسك

نفوذ متزايد لإيلون ماسك

الدمام - شريف احمد - دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن علاقته مع إيلون ماسك في مقتطف من مقابلة بثّ السبت، ساخرًا من وسائل الإعلام التي ذكرت أن أغنى أغنياء في العالم يتمتع بنفوذ متزايد داخل الإدارة، وذهبت إلى حد تسميته "الرئيس ماسك".وقال ترامب لمحطة فوكس نيوز المحافظة التي من المقرر أن تبثّ الثلاثاء المقابلة المشتركة بين المليارديرين، "اتصل بي إيلون وقال لي: كما تعلم، إنهم يحاولون تفريقنا. فقلت له: بالتأكيد".وأضاف ساخرًا "يقولون: خبر عاجل، دونالد ترامب سلم السيطرة على الرئاسة لإيلون ماسك. سيحضر الرئيس ماسك اجتماعًا لمجلس الوزراء الليلة في الساعة الثامنة مساء".في ولايته الثانية، أوكل دونالد ترامب إلى رئيس شركات إكس وتيسلا وسبيس إكس قيادة لجنة "الكفاءة الحكومية" المعروفة اختصارًا باسم "دوج".وقد شنّ الأخير حملة واسعة النطاق في الأيام الأخيرة لخفض الإنفاق العام، ما أدخل اضطرابًا على سير عمل المؤسسات الحكومية الفدرالية باتباعه أساليب عدها معارضوه قاسية.وتتحدث وسائل الإعلام الأمريكية عن نفوذ متزايد لإيلون ماسك داخل الإدارة، وقد وضعت مجلة تايم الأمريكية على غلافها مؤخرًا صورة له وهو يجلس خلف مكتب الرئيس.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مقابلته مع محطة فوكس نيوز إنه من الواضح جدا أن وسائل الإعلام تحاول التفريق بينهما.وتابع ترامب: "إنهم سيئون للغاية في هذا الأمر. كنت أعتقد أنهم جيدون في هذا الأمر. إنهم سيئون، لأنهم لو كانوا جيدين لما صرت رئيسًا أبدا".