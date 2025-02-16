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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأميركي: ترامب ملتزم بوضع حد للحرب في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مجددا التزام الرئيس دونالد ترامب محاولة إنهاء الحرب في أوكرانيا خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف السبت، وفق بيان صادر عن وزارته.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس إن روبيو "أعاد تأكيد التزام الرئيس ترامب إيجاد حل للنزاع في أوكرانيا".
وأضافت أنهما "ناقشا، بالإضافة إلى ذلك، إمكانية العمل معا في عدد من القضايا الثنائية الأخرى".
وقال ترامب أيضا إنه سيلتقي بوتين في السعودية، وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت قبل وقت قصير عن المكالمة الهاتفية بين الوزيرين، مشيرة إلى أن روبيو ولافروف اتفقا على استئناف الحوار و"التعاون" في حل النزاع في أوكرانيا.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس إن روبيو "أعاد تأكيد التزام الرئيس ترامب إيجاد حل للنزاع في أوكرانيا".
وأضافت أنهما "ناقشا، بالإضافة إلى ذلك، إمكانية العمل معا في عدد من القضايا الثنائية الأخرى".
روسيا وأمريكاأتت المكالمة بين المسؤولين بعد اتصال الأربعاء الماضي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اتفقا خلاله على البدء "فورا" بمفاوضات لإنهاء الحرب.
وقال ترامب أيضا إنه سيلتقي بوتين في السعودية، وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت قبل وقت قصير عن المكالمة الهاتفية بين الوزيرين، مشيرة إلى أن روبيو ولافروف اتفقا على استئناف الحوار و"التعاون" في حل النزاع في أوكرانيا.