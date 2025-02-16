شكرا لقرائتكم خبر عن ذوبان ثلوج وفيضانات.. شرق الولايات المتحدة يتأهب لموجة طقس عاصف والان نبدء بالتفاصيل

الرذاذ الجليدي والثلج

الدمام - شريف احمد - من المتوقع أن تواجه مناطق متعددة من شرق الولايات المتحدة جولة جديدة من الطقس القاسي والممطر اليوم السبت، مع تجمع العواصف الرعدية وذوبان الثلوج لتضرب وديان أوهايو وتينيسي.وكان وادي المسيسيبي الأدنى يواجه تهديدا بهجمات قوية من الأعاصير، وخضعت ولايات كنتاكي وتينيسي وويست فيرجينيا وأركنساس لتحذيرات من الفيضانات.وجرى تحذير السكان من قبل هيئة الطقس الوطنية بالبقاء بعيدا عن الطرق، وقد تواجه بعض مناطق غرب كنتاكي حتى 8 بوصات من الأمطار.وقالت الهيئة: "قد يكون هذا حدثا كبيرا للفيضانات المفاجئة، وربما تاريخيا." وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يغطي الثلج الثقيل معظم نيو إنجلاند، ثم يتحول إلى رذاذ جليدي، مما يجعل السفر شبه مستحيل، حسبما أفادت هيئة الطقس الوطنية.وفي شمال نيويورك، من المتوقع هطول أمطار مختلطة غزيرة طوال عطلة نهاية الأسبوع.وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنه يجب على السكان توقع تراكمات من الثلوج والرذاذ الجليدي والثلج بارتفاع يتراوح بين 6 و13 بوصة ورياح قد تصل سرعتها إلى 45 ميلا في الساعة (72 كيلومترا في الساعة) يومي السبت والأحد.وأوضحت هيئة الطقس الوطنية: "من المحتمل حدوث انقطاع في الكهرباء وأضرار بالأشجار بسبب الجليد والرياح القوية. قد يكون السفر صعبا جدا أو شبه مستحيل".