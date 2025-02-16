شكرا لقرائتكم خبر عن 48 قتيلًا على الأقل جراء انهيار منجم ذهب في مالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل 48 شخصا على الأقل السبت في انهيار منجم ذهب غير مرخص له للتنقيب في غرب مالي على ما أفادت مصادر محلية عدة وكالة فرانس برس.

وقال مصدر في الشرطة المحلية "بلغت الحصيلة عند الساعة 18,00 اليوم (السبت) 48 قتيلا جراء الانهيار". منجم ذهب سبق وانتشلت فرق الإنقاذ والمتطوعون ما لا يقل عن 78 جثة قتيل وأكثر من 160 ناجيا من منجم ذهب مهجور في جنوب إفريقيا، حيث عانوا لأكثر من شهرين خلال مواجهة مع السلطات التي طالبتهم بالاستسلام للشرطة بسبب التعدين غير القانوني.

ولاقت كارثة انتقادات لقرار الحكومة في جنوب إفريقيا محاولة "إخراجهم بالقوة" عن طريق قطع الطعام والإمدادات الأخرى لفترة من الزمن عنهم.