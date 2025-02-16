شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم بالأسلحة الثقيلة.. مقتل 4 جنود على الأقل في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

هجوم بالأسلحة الثقيلة

هجمات في باكستان

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش الباكستاني مقتل أربعة جنود على الأقل السبت في هجوم لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه على موقع عسكري في ميران شاه في شمال غرب البلاد، يبعد حوالى عشرة كيلومترات من الحدود الأفغانية.وأضاف في بيان أنه تم "تحييد" ستة مهاجمين. وأوضح المكتب الإعلامي للجيش أن "مسلحين" من جماعة محظورة بدأت الإشتباك، من دون أي تفاصيل إضافية.وقال مسؤول في الاستخبارات إن "أكثر من عشرين مسلحا نفذوا هجوما بالأسلحة الثقيلة" على قاعدة "فورت تال" قرابة الساعة العاشرة صباحا (05,00 بتوقيت غرينتش)، مشيرا إلى أن "تبادلا لإطلاق النار بين قوات (الأمن) ومسلحي الجماعة المحظورة لا يزال مستمرا".وأورد حصيلة مختلفة مفادها مقتل خمسة عسكريين بينهم ضابط في المعارك.قُتل أكثر من 1600 شخص في هجمات في باكستان العام الماضي، هي الأكثر فتكا منذ عقد تقريبا، وفقا لمركز الأبحاث والدراسات الأمنية، وهي مجموعة تحليل مقرها في إسلام أباد.وفي هذا الشهر، أعلنت مجموعة انفصالية مسؤوليتها عن هجوم أسفر بحسب الجيش عن مقتل 18 عنصرا من قوات الحدود الباكستانية في جنوب غرب باكستان.وتتّهم إسلام آباد قادة أفغانستان بالفشل في منع متمردين يشنّون هجمات على باكستان انطلاقا من أراضيها، وهو ما تنفيه حكومة طالبان.لكن تقريرا أصدره الأسبوع الماضي مجلس الأمن الدولي قال إن السلطات الأفغانية توفر "حيزا لوجستيا وعملياتيا ودعما ماليا" لحركة طالبان الباكستانية التي وصفها بأنها أكبر تهديد أمني في باكستان.