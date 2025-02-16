شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي يدعو الأوروبيين لمواجهة ترامب وروسيا.. من ماذا يتخوف؟ والان نبدء بالتفاصيل

الاتحاد خلف سياسة خارجية مشتركة

أمن قارة أوروبا

لا قرارات بشأن أوكرانيا من دون أوكرانيا

الدمام - شريف احمد - دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاءه الأوروبيين إلى التحرك ضد روسيا، وحضهم على إنشاء جيش مشترك لتجنّب اتفاق يبرمه الأمريكيون "من وراء ظهر" أوكرانيا.وقال زيلينسكي في كلمة ألقاها في مؤتمر ميونيخ للأمن أمام حشد من المسؤولين السياسيين الدوليين "أرى حقا أن الوقت قد حان لإنشاء القوات المسلحة الأوروبية".وحذر من أن "الزمن الذي كانت فيه أمريكا تدعم أوروبا لمجرد أنها فعلت ذلك دائمًا، قد انتهى".ودعا زيلينسكي أوروبا إلى الاتحاد خلف سياسة خارجية ودفاعية مشتركة تظهر لواشنطن أن القارة تتولى مسؤولية أمنها.وأجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول اتصال هاتفي هذا الأسبوع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، من دون أن يتشاور مع الأوروبيين الذين دعموا كييف لمدة ثلاث سنوات إلى جانب الولايات المتحدة.ويرى قادة الاتحاد الأوروبي، أن أمن القارة تقرره محادثات مستقبلية بشأن أوكرانيا تريد الإدارة الأميركية تسريعها، ولكنهم يعانون لإسماع أصواتهم.ولفت زيلينسكي إلى أن ترامب خلال محادثتهما "لم يذكر مرة واحدة أن أميركا بحاجة إلى أوروبا على طاولة المفاوضات".وأكد أن "ترامب لا يحب الأصدقاء الضعفاء، فهو يحترم القوة"، وقال الرئيس الأوكراني في مواجهة خطر التهميش "أحضكم على التحرك من أجل مصلحتكم".ورأى أن "أميركا لن تقدّم ضمانات أمنية ما لم تكن ضمانات أوروبا قوية".وقال زيلينسكي في مؤتمر ميونيخ للأمن إن"لا قرارات بشأن أوكرانيا من دون أوكرانيا، ولا قرارات بشأن أوروبا من دون أوروبا. يجب أن يكون لأوروبا مقعد على الطاولة".وأكد أنه "إذا تم استبعادنا من المفاوضات حول مستقبلنا، فسنخسر جميعا"، ورأى زيلينسكي أن "بوتين لا يستطيع تقديم ضمانات أمنية حقيقية".