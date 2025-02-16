شكرا لقرائتكم خبر عن علشان نفهم.. يعنى إيه منزل الزوجية كشرط للعقاب عن جريمة زنا الزوج؟.. برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلمانى"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " علشان نفهم.. يعنى إيه منزل الزوجية كشرط للعقاب عن جريمة زنا الزوج؟"، استعرض خلاله رأى محكمة النقض في إشكالية مسكن الزوجية وجريمة الزنا.

وفي التقرير التالى، نلقى الضوء على ماهية منزل الزوجية كشرط للعقاب عن جريمة زنا الزوج.

وإليكم التفاصيل كاملة:

علشان نفهم.. يعنى إيه منزل الزوجية كشرط للعقاب عن جريمة زنا الزوج؟.. محكمة النقض عرفته بـ" كل مسكن اتخذه الزوج ويحق للزوجة أن تساكنه فيه".. وتباينت الأراء حول التوسع في التعريف.. وخبير يجيب عن الأسئلة الشائكة





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