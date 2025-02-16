شكرا لقرائتكم خبر عن باحث يكشف أساليب الإخوان فى نشر الأكاذيب والشائعات والان مع تفاصيل الخبر

كشف هشام النجار، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، عن الأساليب التي تتبعها جماعة الإخوان المسلمين لنشر الشائعات والأكاذيب بهدف تشويه صورة الدولة المصرية وزعزعة استقرارها.

وأشار النجار إلى أن الجماعة تستخدم وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لترويج معلومات مغلوطة، خاصة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان.

وأضاف أن الإخوان يعتمدون على نشر أخبار زائفة تتعلق بالاضطهاد المزعوم ضد أعضائها، حيث يصورون أنفسهم كضحايا للقمع من قبل السلطات، رغم ارتباط العديد من أفراد الجماعة بأنشطة إرهابية تهدد الأمن القومي المصري.

وأوضح النجار أن هذه الأخبار تُنشر بكثافة عبر منصات مثل "فيسبوك" و"تويتر"، مستغلين صورًا وفيديوهات مفبركة ومعدلة لتضليل الرأي العام.

وأشار إلى أن الجماعة تعتمد على "استراتيجية التمويه" و"الإلهاء" من خلال نشر قصص مبالغ فيها عن الأعداد الزائفة للمعتقلين والضحايا، دون تقديم تفاصيل دقيقة أو خلفيات عن هذه الحالات.