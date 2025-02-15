رئيس دولة فلسطين يلتقي رئيس الوزراء المصري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس اليوم، رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك خلال مشاركتهما في أعمال الدورة العادية الـ38 لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافةً إلى مناقشة الاستعدادات لعقد القمة العربية المقبلة التي تستضيفها مصر يوم 27 فبراير الجاري بشأن تطورات القضية الفلسطينية.

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