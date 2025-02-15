انتخاب وزير خارجية جيبوتي رئيسًا لمفوضية الاتحاد الأفريقي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

انتخب أعضاء الاتحاد الأفريقي اليوم، وزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف رئيسًا جديدًا لمفوضية الاتحاد الأفريقي، خلفًا للتشادي موسى فقي.

جاء ذلك على هامش القمة الـ 38 للاتحاد الأفريقي المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

يذكر أن مفوضية الاتحاد الأفريقي هي الجهاز التنفيذي الرئيسي للاتحاد، والمسؤولة عن تنفيذ السياسات والبرامج التي يتفق عليها القادة الأفارقة، إضافةً إلى تمثيل الاتحاد في القضايا الإقليمية والدولية.

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