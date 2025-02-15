رئيس المجلس الرئاسي الليبي يلتقي نظيره المغربي والأمين العام للأمم المتحدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اليوم، كلًا من وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، وذلك على هامش قمة الاتحاد الأفريقي.

وتناول لقاء المنفي بنظيره المغربي آخر المستجدات السياسية في ليبيا، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات.

كما ركّز رئيس المجلس الرئاسي في لقائه بغوتيرش على بحث التطورات الأخيرة في ليبيا والمضي قدمًا بالعملية السياسية، مع تأكيد أهمية عدم إعادة تدوير الآليات السابقة، وضرورة التركيز على نهج يقود لعقد الانتخابات في أسرع وقت ممكن.

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