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زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب إسلام آباد

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  • زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب إسلام آباد 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ضرب زلزال بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر العاصمة الباكستانية إسلام آباد والمناطق المحيطة بها.

وأوضح المركز الوطني لرصد الزلازل في إسلام آباد، أن مركز الزلزال كان على عمق 17 كيلومترًا، وعلى بُعد 8 كيلومترات من مدينة راولبندي الملاصقة للعاصمة إسلام آباد.

وشعر بهزة الزلزال سكان مدينتي إسلام آباد وراولبندي والمناطق المحيطة بهما، ولم ترد على الفور أنباء حدوث خسائر بشرية أو مادية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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