اخبار العالم

قتيل وأربعة جرحى طعنًا في هجوم بسكين جنوب النمسا

0 نشر
أ ف ب - فيينا 0 تبليغ

  • قتيل وأربعة جرحى طعنًا في هجوم بسكين جنوب النمسا 1/2
  • قتيل وأربعة جرحى طعنًا في هجوم بسكين جنوب النمسا 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن قتيل وأربعة جرحى طعنًا في هجوم بسكين جنوب النمسا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل فتى في الرابعة عشرة وجرح أربعة أشخاص آخرين طعنا في هجوم في جنوب النمسا السبت.
يأتي هذا بحسب ما أفادت الشرطة التي أوقفت طالب لجوء سوريا يبلغ الثالثة والعشرين.
وأوضح الناطق باسم الشرطة راينر ديونيسيو لوكالة فرانس برس أن "رجلا هاجم بشكل عشوائي مارة بسكين" في مدينة فيلاخ مؤكدًا أن "فتى في الرابعة عشرة قتل".

حوادث الطعن في أوروبا

وقبل أيام كانت أعلنت خدمة الإسعاف في لندن إن خمسة أشخاص يتلقون العلاج بعد تعرضهم للطعن بجنوب لندن.
وذكرت شرطة العاصمة أنه تم القبض على رجل بعد هجوم الطعن في مدينة كرويدون.
وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن الحادث وقع قرب متجر "أسدا" الكبير، ولم توضح السلطات دافعا للطعن.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا