شكرا لقرائتكم خبر عن قتيل وأربعة جرحى طعنًا في هجوم بسكين جنوب النمسا والان نبدء بالتفاصيل

حوادث الطعن في أوروبا

الدمام - شريف احمد - قتل فتى في الرابعة عشرة وجرح أربعة أشخاص آخرين طعنا في هجوم في جنوب النمسا السبت.يأتي هذا بحسب ما أفادت الشرطة التي أوقفت طالب لجوء سوريا يبلغ الثالثة والعشرين.وأوضح الناطق باسم الشرطة راينر ديونيسيو لوكالة فرانس برس أن "رجلا هاجم بشكل عشوائي مارة بسكين" في مدينة فيلاخ مؤكدًا أن "فتى في الرابعة عشرة قتل".وقبل أيام كانت أعلنت خدمة الإسعاف في لندن إن خمسة أشخاص يتلقون العلاج بعد تعرضهم للطعن بجنوب لندن.وذكرت شرطة العاصمة أنه تم القبض على رجل بعد هجوم الطعن في مدينة كرويدون.وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن الحادث وقع قرب متجر "أسدا" الكبير، ولم توضح السلطات دافعا للطعن.